EK:lta kylmä suihku Antti Rinteelle – eläkeläisille luvattua vappusatasta ei edistetä kolmikannassa: ”Vastaus on no go”

Politiikka

EK:lta kylmä suihku Antti Rinteelle – eläkeläisille luvattua vappusatasta ei edistetä kolmikannassa: ”Vastaus

Elinkeinoelämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Häkämiehen

Rinteen

Keskusliitto ei aio edistää kolmikannassa pääministeri Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) keskeistä vaalilupausta, jonka mukaan alle 1 400 euron eläkettä saavien nettotuloja tulisi nostaa sadalla eurolla kuukaudessa.– Meidän vastaus on yksiselitteinen no go, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies https://www.is.fi/haku/?query=jyri+hakamies linjasi tiistaina EK:n seminaarissa.Rinteen hallitus aikoo korottaa alle 1000 euroa tienaavien eläkeläisten eläkkeitä nettona 50 eurolla, mutta koko lupauksen toteuttamiseksi hallitus aikoo selvityttää työmarkkinajärjestöjen kanssa keinoja, joilla alle 1400 euron työeläkkeitä saataisiin nostettua nettomääräisesti 100 eurolla työeläkemaksuja nostamatta.100 euron korotus tunnetaan ”vappusatasena”, sillä Rinne antoi https://sdp.fi/fi/blog/puheenjohtaja-rinteen-vappupuhe/ lupauksensa alun perin vappuna Heinolan torilla. Rinne on käyttänyt termiä itsekin.mukaan EK suhtautuu muuhun kolmikantaiseen valmisteluun ”lähtökohtaisen rakentavasti”, mutta pitää Rinteen avausta ”hämmästyksen aiheena”.– Politiikka on tullut työeläkejärjestelmään tällä lupauksella, Häkämies tulkitsi.EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari https://www.is.fi/haku/?query=vesa+rantahalvari sanoi, että ”työeläkejärjestelmää ei ole missään oloissa tarkoitettu järjestelmäksi, jolla tasataan ihmisten välisiä tuloeroja”.– On täysin pöhkö idea, että alettaisiin järjestelmän sisällä tekemään asioita, jotka eivät järjestelmään kuulu. Jos tuloeroja halutaan kaventaa, siihen pitää käyttää muita välineitä, Rantahalvari kommentoi.– Jos tämä pitäisi rahoittaa, se tarkoittaisi, että leikataan keski- ja suurituloisten eläkkeitä ja ne rahat, mitkä siinä säästetään, annetaan pienituloisille eläkkeensaajille, Rantahalvari lisäsi.eläkeavaus ei herätä suurta innostusta myöskään SAK:ssa.– Sen kertymän ja tulojen mukaan, mitä työuran aikana on ollut, niin järjestelmä palauttaa eläkkeenä niin sanotun jälkipalkan ja näin äkkiseltään on aika vaikea nähdä, miten tämä voisi onnistua, mutta jos se on kolmikantaiseksi hankkeeksi laitettu ja hallitus pöytään kutsuu kutsuu asiaa tarkastelemaan, niin kyllä me sinne mennään, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+eloranta totesi.

Eli SAK ei löydä eläkejärjestelmästä ylimääräistä rahapussia?

– Ei tältä istumalta, ei ainakaan tällä hetkellä näytä, että kovin ihmeellistä ratkaisua olisi synnytettävissä varsinkin, kun reunaehdot ovat aika tiukat, eläkevakuutusmaksu ei tästä voi nousta. Tarkentavat keskustelut voivat ehkä avata tausta-ajatusta, mikä sen kirjauksen takana on ollut.