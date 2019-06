Tältä näyttävät kansanedustajien vaalibudjetit – Kiuru laittoi omistaan 59 000 euroa, listan hännillä yllättävä nimi

Politiikka

Tältä näyttävät kansanedustajien vaalibudjetit – Kiuru laittoi omistaan 59 000 euroa, listan hännillä yllättäv

Eduskuntaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmoituksensa

ei yleensä pääse pikkurahalla.Paikka Arkadianmäellä on perinteisesti auennut keskimäärin uuden auton hinnalla.Huhtikuussa eduskuntaan valitut kansanedustajat ovat toistaiseksi tehneet vaalirahoitusilmoituksia niukanlaisesti. Vain noin kolmasosa kansanedustajista on jättänyt vaalirahailmoituksensa, aikaa on vielä ensi viikon maanantaihin.Toistaiseksi vain yhdeksän kansanedustajaa on kertonut olleensa liikkeellä yli 50 000 euron budjetilla.Jos ylläoleva kuva ei näy, voit käydä katsomassa sen täältä https://infogram.io/p/d1d077995fbe13a6cb4918a650384de2.png jättäneistä kansanedustajista suurimmalla budjetilla oli liikkeellä Pauli Kiuru https://www.is.fi/haku/?query=pauli+kiuru (kok) Pirkanmaalta. Kiurun vaalibudjetti oli vajaat 77 000 euroa.Kiuru kampanjoi pääosin omalla rahallaan. Kiuru kaivoi omaa kuvettaan liki 59 000 euroa, jotta työpaikka Arkadianmäellä jatkuisi myös seuraavat neljä vuotta.– Sillä ainakin pääsi läpi. Ehkä vähempikin olisi riittänyt, kaulaa viimeksi läpi päässeeseen tuli yli tuhat ääntä, sitähän ei etukäteen tiedä, Kiuru sanoi.

59 000 eurolla saa hienon auton, tai maksaa lainaa. Onko järkevää sijoittaa työpaikkaansa tällaista summaa?









– Ilta-Sanomat teki ennen vaaleja jutun, että kansanedustajien halvin auto on Pauli Kiurulla, joka ajelee 1 500 euron Mazdalla. Minulla ei ole lainaa ja minulla on sijoitusasunto. Nyt minulla on työpaikka myös neljäksi vuodeksi, Kiuru sanoi.– Gallupeista oli tiedossa, että Pirkanmaalta kokoomuksen neljästä istuvasta yksi tippuu. Kamppailu oli kova, ja etukäteen ei tiedä miten käy. Ehkä se osoittaa sitoutumista, että on omilla rahoillaan mukana. En sitä kadu, että rahaa käytin. Enemmän olisin katunut, jos olisin käyttänyt 35 000 euroa ja olisin pudonnut pois, Kiuru jatkoi.Kymmenet muutkin kansanedustajat ovat kampanjoineet pääasiassa omalla rahallaan ja ilman suuria tukisummia.Esimerkiksi ensimmäisen kauden kansanedustaja Kaisa Juuso https://www.is.fi/haku/?query=kaisa+juuso (ps) Lapista keräsi noin 37 000 euron vaalibudjetin, ja oma satsaus oli 33 000 euroa.Juuso laittoi kampanjaan omia säästöjään rapiat 13 000 euroa ja otti 20 000 euron lainan, jota aikoo maksaa seuraavat kahdeksan vuotta.– Minulla oli ajatus, että lähden vaaleihin kerran ja teen sen kunnolla. Jos en pääse, sitten en pääse. Katsoin, paljonko viime vaaleissa Lapista eduskuntaan päässeet olivat käyttäneet rahaa. Kyllä se keskimäärin oli 30–40 000 euroa, ja jotkut olivat käyttäneet 70 000 euroa, Juuso kertoi.– Minulla oli vielä se haaste, että Tornion ulkopuolella en ole ihmisille tuttu. Ihmiset eivät tienneet, ketä perussuomalaista äänestää. Meillä oli niin tuntematon ehdokaskaarti. Oli pakkokin tehdä markkinointia, Juuso jatkoi.

Kannatti siis ottaa riski?

Vaikka





Puolueista