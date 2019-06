Politiikka

PS-Nuoret vastasi ministeriölle Twitter-jupakassa – pitää valtionavustuksen mahdollista takaisinperintää kohtuuttomana 10.6. 17:18

Yhdistys on pahoitellut viestiä ja vetoaa suhteellisuusperiaatteeseen.

Perussuomalaisten nuortenjärjestö on vastannut opetusministeriön lähettämään kirjeeseen, jossa yhdistystä uhataan sen saaman valtionavustuksen takaisinperinnällä nuorisolain kanssa ristiriitaisen viestinnän vuoksi.



Kiistan keskiössä on PS-Nuorten Twitter-tilillä toukokuussa julkaistu viesti, joka tulkittiin kehotukseksi äänestää eurovaaleissa perussuomalaisia, jotta Suomessa ei olisi ihonväriltään pääväestöstä poikkeavia ihmisiä.



Yhdistys on pahoitellut viestiä ja vetoaa suhteellisuusperiaatteeseen. Sen mukaan valtionavustuksen lopettaminen ja takaisinperintä olisivat tavoiteltavaan julkiseen etuun nähden liian raskaita seuraamuksia virheestä.