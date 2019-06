Politiikka

Paavi kutsui Petteri Orpon luokseen – ilmastonmuutosta hillitään maailmalla nyt ”Helsingin periaatteilla”

Valtiovarainministerit

Ajatus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Toukokuussa

https://www.instagram.com/p/Bx-Ise7BU8w/

Helsingin

Valtiovarainministeriö