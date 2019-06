Ekonomisti näkee hallituksen tulevaisuusinvestoinneissa silmänkääntötempun: ”Annettu mielikuva ei ihan vastaa lopputulosta”

Politiikka

Ekonomisti näkee hallituksen tulevaisuusinvestoinneissa silmänkääntötempun: ”Annettu mielikuva ei ihan vastaa

Listaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämän

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006132221.html

Pääministeri

Nordean





EK:n

Hankkeiden

Kaikkiaan

Kertaluontoiset tulevaisuusinvestoinnit

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Asuntopolitiikka

Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Oikeusvaltion kehittäminen

Elinvoimainen Suomi

Liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen

Maatalous

Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisoasiat