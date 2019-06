Politiikka

Uusi hallitus on nimetty – testaa tunnistatko Antti Rinteen hallituksen ministerit

<section><h2><p>Tunnistatko uudet ministerit?</p></h2><p><p>Uudet ministerit vannoivat valansa torstaina. Kuinka hyvin tunnistat heidät? Yhdistä ministerin nimi oikeisiin kasvoihin.</p></p></section><section><h2><p>Antti Rinne (sd)</p></h2><p><p>Aloitetaan helpolla. Kuka seuraavista on uusi pääministerimme?</p></p></section><section><h3><p>Mika Lintilä (kesk)</p></h3><p><p>Entä kuka näistä on valtiovarainministeri Lintilä?</p></p></section><section><h3><p>Tytti Tuppurainen (sd)</p></h3><p><p>Tai miltä näyttää eurooppaministeri Tytti Tuppurainen?</p></p></section><section><h3><p>Pekka Haavisto (vihr)</p></h3><p><p>Hänet kyllä tunnistaa. Kuka heistä on ulkoministeri Pekka Haavisto?</p></p></section><section><h3><p>Li Andersson (vas)</p></h3><p><p>Tässä on uusi opetusministerimme.</p></p></section><section><h3><p>Thomas Blomqvist (r)</p></h3><p><p>Kuka seuraavista on uusi pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri?</p></p></section><section><h3><p>Sirpa Paatero (sd)</p></h3><p><p>Entä kunta- ja omistajaohjausministeri?</p></p></section><section><h3><p>Annika Saarikko (kesk)</p></h3><p><p>Tässä on tuore tiede- ja kulttuuriministeri, mutta miltä hän näyttää?</p></p></section><section><h3><p>Krista Mikkonen (vihr)</p></h3><p><p>Mikkonen nimettiin ympäristö- ja ilmastoministeriksi.</p></p></section><section><h3><p>Maria Ohisalo (vihr)</p></h3><p><p>Saanko esitellä, uusi sisäministerimme.</p></p></section><section><h3><p>Anna-Maja Henriksson (r)</p></h3><p><p>Henriksson sai kannettavakseen oikeusministerin salkun. Mutta miltä ministeri näyttää?</p></p></section><section><h3><p>Antti Kaikkonen (kesk)</p></h3><p><p>Puolustusministeri on ainakin helppo tunnistaa. Vai onko?</p></p></section><section><h3><p>Aino-Kaisa Pekonen (vas)</p></h3><p><p>Hän sijaistaa Hanna Sarkkista tämän äitiysloman ajan sosiaali- ja terveysministerinä. Kuka seuraavista on Pekonen?</p></p></section><section><h3><p>Hanna Sarkkinen (vas)</p></h3><p><p>Entäs Sarkkinen sitten? Mistä hänet tunnistaa?</p></p></section><section><h3><p>Ville Skinnari (sd)</p></h3><p><p>Nimi saattaa olla tuttu, mutta entä kasvot? Skinnari on uusi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri.</p></p></section><section><h3><p>Katri Kulmuni (kesk)</p></h3><p><p>Täsäs on Suomen uusi elinkeinoministeri.</p></p></section><section><h3><p>Krista Kiuru (sd)</p></h3><p><p>Hän puolestaan on perhe- ja peruspalveluministeri.</p></p></section><section><h3><p>Timo Harakka (sd)</p></h3><p><p>Vinkki: Työministeri käyttää silmälaseja.</p></p></section><section><h3><p>Jari Leppä (kesk)</p></h3><p><p>Pitkän linjan poliitikko nimettiin maa- ja metsätalousministeriksi.</p></p></section><section><h3><p>Sanna Marin (sd)</p></h3><p><p>Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, uusi liikenne- ja viestintäministerimme. Tunnistatko?</p></p></section><section><h2><p>Oijoi!</p></h2><p><p>Nyt ei mennyt ihan putkeen. Mutta kukapa vasta valittuja ministereitä vielä tuntisi? Siitä vaan rohkeasti tutustumaan lähemmin.</p></p></section><section><h3><p>Lupaavaa!</p></h3><p><p>Ei hassumpaa, tunnistit monta ministeriä. Kaikista tuoreimmat kasvot kaipaavat kuitenkin vielä totuttelemista.</p></p></section><section><h3><p>Hienoa!</p></h3><p><p>Hyvää työtä! Et ehkä ole politiikan suurkuluttaja, mutta sinulla on hyvä kasvomuisti.</p></p></section><section><h3><p>Erinomaista!</p></h3><p><p>Nappisuoritus! Tunnistit tutut ja tuntemattomammat kasvot häkellyttävän hyvin. Tällä suorituksella voi jo kehuskella kahvipyödässä.</p></p></section>