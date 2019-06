Politiikka

Rinteen mukaan uusi hallitus ei leikkaa – valtiovarainministeri Lintilä: ”Kaikki keinot ovat mahdollisia”

Pääministeriksi

torstaina nimitetty Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) linjasi hallitusneuvotteluiden aikana, ettei hänen hallituksensa tarvitse leikata lainkaan menoja.Tuore valtiovarainministeri Mika Lintilä https://www.is.fi/haku/?query=mika+lintila (kesk) sanoi https://areena.yle.fi/1-4584688?autoplay=true Ylen A-studiossa keskiviikkona, että kulujakin voidaan joutua sopeuttamaan, jos elokuussa 2020 näyttää siltä, että 30 000 uuden työllisen välitavoite ei toteudu.– Ei se mikään kylmä suihku ole kenenkään niskaan, se on se, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu. Mitään keinoja ei suljeta pois, Lintilä kommentoi IS:lle eduskunnassa.Rinne sanoi hallitusohjelman julkistamisen yhteydessä, että tehtyjä päätöksiä voidaan tarvittaessa myös peruuttaa.

Eikö ole aika vaikeaa tehdä ensin päätöksiä menojen lisäyksistä ja sitten vetää päätöksiä pois?

– No, lähdetään nyt siitä, että tavoite on saada ne työpaikat, tehtäväni on pitää huolta siitä, mitä on kirjattu hallitusohjelmaan. Ei me välttämättä voida lähteä siitä, että on vain lisäpanostuksia. Voidaan tehdä myös menojen uudelleen kohdentamisia.

Voidaanko puhua siis myös menojen leikkaamisesta?

Keskustassa

– Voi se joiltakin sektorilta olla sitäkin. Hallitusohjelmassa lukee hyvin selvästi, että kaikki keinot ovat mahdollisia.on käynnistymässä valtataistelu, sillä keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila on jättämässä paikkansa syyskuun alussa järjestettävässä puoluekokouksessa.Puheenjohtajakisaan odotetaan mukaan ainakin Antti Kaikkosta https://www.is.fi/haku/?query=antti+kaikkosta ja Katri Kulmunia https://www.is.fi/haku/?query=katri+kulmunia . Kaikkonen valittiin Rinteen hallituksen puolustusministeriksi ja Kulmuni nousi elinkeinoministeriksi.Kaikkonen sanoi keskiviikkona Ylelle pitäneensä hyvänä järjestelynä sitä, että ”valtiovarainministerinä on joku muu kuin sellainen henkilö, kuka on mahdollisesti pyrkimässä keskustan puheenjohtajaksi”.

Mika Lintilä, pitääkö tämä ymmärtää niin, että et pyri keskustan puheenjohtajaksi?

– Jos nuo saavat kunnon kisan aikaiseksi, niin en mä sitten lähde, mutta jos ei rupea kisaa tulemaan, pitää harkita uudestaan.

Eli on ihan mahdollista, että olet kisassa mukana?

– Niin kuin sanoin, jos siellä ei ole vakavasti otettavia ehdokkaita, eikä saada kunnon kisaa... olisi hyvin outoa pitää ylimääräinen puoluekokous, joka menisi ilman kisaa tällaisessa tilanteessa, jossa ei ole selkeää seuraajakandidaattia.