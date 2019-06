Sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi Pennasen lentokoneprotestia kieli keskellä suuta: ”Hän kantoi siitä henkilökohtaisen vastuun”

Politiikka

Sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi Pennasen lentokoneprotestia kieli keskellä suuta: ”Hän kantoi siitä henk

Vihreiden

lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen https://www.is.fi/haku/?query=aino+pennanen tuomittiin https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006092660.html toukokuun alussa 40 päiväsakkoon lentokoneprotestinsa vuoksi.Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden mukaan Pennanen syyllistyi ilmailurikkomukseen ja haitantekoon virkamiehelle yrittäessään estää Finnairin Berliinin-lennolle sijoitetun henkilön palauttamisen kotimaahansa.

Tuore sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), mitä ajattelet Pennasen lentokoneprotestista?

– Pennanen on itse kantanut siitä henkilökohtaisesti vastuun, eikä minulla ole siihen enempää kommentoitavaa.

Oliko se teko, joka oli perusteltavissa kansalaistottelemattomuudella?

– Hän kantoi siitä henkilökohtaisesti vastuun.

Eli silloin teko on hyväksyttävissä, kun henkilö kantaa siitä itse vastuun?

– Minulla ei ole tästä enempää sanottavaa.

Vihreiden ex-puheenjohtaja Touko Aalto oli sitä mieltä, että pakkopalautukset pitää keskeyttää, kunnes turvapaikkaprosessin ongelmat on korjattu. Mitä itse ajattelet?

– En tiedä, oletteko tutustunut hallitusohjelmaan, mutta siellä on viisi puoluetta sitoutunut uusiin linjauksiin, siellä on muun muassa kirjauksia siitä, miten selvitetään vaikka ulkomaalaislaissa tehtyjä muutoksia, on paljon pistemäisiä uudistuksia, kaikkea tätä pyritään tarkastelemaan kokonaisuutena sen sijaan, että on ollut uudistuksia siellä täällä.– Ylipäätään palautukset ovat totta kai osa turvapaikkajärjestelmää. Vihreät eivät sinänsä niitä vastusta, kyse on siitä, että prosessissa olevan ihmisen on saatava kunnon käsittely asialleen.

Mutta et vaadi niiden keskeyttämistä?

