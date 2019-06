Politiikka

Orpo viimeisen kerran ministeriauton kyydissä – kertoo nyt, mitä ei jää työstään kaipaamaan

Kokoomuksen puheenjohtaja, väistyvä valtiovarainministeritaittoi tänään torstaina viimeisen matkansa ministeriauton kyydissä, ainakin toistaiseksi.Hän kertoo siivonneensa työhuoneensa heti huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen ja pohtineensa kuluneita vuosia.– Mietiskelin siinä itsekseni ja totesin, että nyt on puhdas pöytä ja maan talous on kunnossa. Siinä mielessä astun ihan hyvillä mielin ovesta ulos ja jätän vahtivuoron seuraavalle, Orpo tuumii.mukaan valtiovarainministerin tehtävässä ei pääse aina loistamaan.– Tehtävässä toimiessa on keskeisessä vastuussa maan asioiden hoidosta ja kaikkien hyvien asioiden keskellä joutuu olemaan usein se henkilö, joka sanoo ”ei”.– Ja se ”ei” pitää sanoa sen vuoksi, että huomenna olisi parempi. Jotenkin siinä pöytää putsatessa se ajatus kirkastui. Kun ystäväni Mika (Lintilä) sinne tulee, niin toivotan hänelle menestystä ja voimaa.Orpo kuvailee kulunutta ministerintehtävää ”unelmatyökseen”.– Olen sellainen ihminen, joka ei kauheasti lähde jossittelemaan tai katso taaksepäin. Tämä on ollut unelmatyöni. Olen kansantaloustieteilijä.– On siinä paljon sellaista, mitä jää kaipaamaan.Nyt kokoomus jäi kuitenkin monen vuoden jälkeen oppositioon, ja Orpon on omaksuttava täysin uusi rooli.– Mutta politiikka on tällaista. Nyt on uudet haasteet ja niiden kimppuun käydään.työssä on kuitenkin myös asioita, joita Orpo ei jää kaipaamaan.– Loputtomat, loputtomat neuvottelut asioista, jotka eivät syystä tai toisesta etene. Mitä maa tarvitsee kaikista eniten on päätöksentekokyky ja erilaisten mielipiteiden yhteensovittaminen. Niitä tilanteita on liikaa, että jahnataan asioita, hän sanoo.Ministeripestin päättyminen tarkoittaa myös sitä, että hänellä on enemmän aikaa perheelle.– Jokaisessa pilvessä on hopeareunus, niin tässäkin. Minulla ei käytännössä viiteen kesään ole ollut paljon kesälomaa.aloitti maatalousministerinä vuoden 2014 juhannuksen tienoilla. Kun hän kesällä 2015 siirtyi sisäministeriksi, alkoi maahanmuuttokriisi.– Kesällä 2016 siirryin valtiovarainministeriksi. Ei tullut kriisiä, mutta asia piti ottaa haltuun ja budjettiesitys piti olla elokuussa valmis.Tänä vuonna Orpon kesässä on luvassa ainakin kalastusta eri puolilla Suomea.– Kalastusta ja sellaisia muita asioita, joita on jäänyt tekemättä. Pienempiä ja isompia.– Mutta myös samaan aikaan määrätietoista valmistautumista oppositiopolitiikan tekemiseen. Ei tässä jäädä laakereille lepäämään. Hallitusohjelma on sen näköinen, että oppositiota tarvitaan.