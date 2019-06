Suora lähetys juuri nyt: Li Andersson kertoo vasemmistoliiton jäsenäänestyksen tuloksesta – IS seuraa hetki hetkeltä

Sarkkinen: vasemmisto tulee ruotimaan kokouksessaan hallitusohjelman veropuolta

Kuuden jälkeen vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksessa päätetään puolueen ministerisalkkujen jaosta.

Opetusministerin salkku on menossa puolueen puheenjohtajalle. Sen sijaan sosiaali- ja terveysministerin salkku on vielä kysymysmerkki. Paikalle on aseteltu julkisuudessa sekä eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Aino-Kaisa Pekosta että kansanedustaja Hanna Sarkkista.

Sarkkinen totesi IS:lle ennen kokouksen alkua, että puolue puntaroi ministerivalinnassa ainakin kokemusta, luottamustehtäviä ja osaamista.

Pekonen on toiminut pitkään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta alueellinen tasa-puolisuus on Sarkkisen puolella, joka on kotoisin vasemmistolaisittain vahvalta alueelta Oulusta.

Kaikkiaan Sarkkinen uskoo, että hallitusohjelman osalta tullaan keskustelemaan kokouksessa ainakin veropuolesta.

-Jos katsoo meidän vero-ohjelmaa, niin olisimme lähteneet rahoittamaan erilaista koulutuksen ja sosiaaliturvan parantamiseen tähtäävää veropohjan laajentamista erityisesti omistuksen ja pääomaverotuksen osalta. Ne eivät nyt ole toteutuneet.