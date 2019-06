SUORA LÄHETYS JUURI NYT: Keskusta päättää ministereistä ja vasemmistoliitto hallitukseen menosta – IS seuraa hetki hetkeltä

HS:n ja Iltalehden tiedot: Matti Vanhasesta eduskunnan puhemies

Helsingin Sanomien ja Iltalehden tietojen mukaan eduskunnan puhemiehen paikalle olisi nousemassa keskustan konkari Matti Vanhanen.

Puhemiehen paikka on siis menossa toiseksi suurimmalle hallituspuolueelle. Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio pitäisi tyylikkäänä, että paikka annettaisi eduskunnan suurimmalle puolueelle, eli perussuomalaisille.

- Me pidämme tätä erikoisena, koska keskusta on vaalien suurin häviäjä. Nyt se on kuitenkin hallituksessa viidellä ministerillä ja nappaa vielä puhemiehen paikan. Perussuomalaiset toiseksi suurimpana puolueena sivuutetaan, Tavio kommentoi HS:lle.

Perussuomalaisille on tulossa toisen varapuhemiehen paikka.