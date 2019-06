Politiikka

Tässä ovat vihreiden ministerit

He ovat tulossa vihreiden ministereiksi:Haavisto on toiminut kansanedustajana vuosina 1987–1995 ja uudelleen vuodesta 2007. Hän on toiminut vihreiden väliaikaisena puheenjohtajana viime vuodesta lähtien. Haavisto toimi puolueen puheenjohtajana aiemmin vuosina 1993–1995. Hän on toiminut aiemmin myös ympäristöministerinä, ministerinä ulkoasiainministeriössä sekä kehitysministerinä.Ohisalo valittiin kansanedustajaksi ensimmäistä kertaa tämän kevään eduskuntavaaleissa. Hän on vihreiden varapuheenjohtaja. Ohisalo valitaan Haaviston seuraajaksi puheenjohtajana kesäkuun puoluekokouksessa. Ministeritehtävä on Ohisalolle ensimmäinen.Mikkonen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 lähtien. Hän on vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ministeritehtävä on Mikkoselle ensimmäinen.