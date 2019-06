Politiikka

Suomelle tulossa ensimmäinen naiskomissaari – Rinne esittää Urpilaista

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006131252.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinne kertoi asiasta puolueen ministeriratkaisujen julkistamisen yhteydessä.Urpilainen oli ilmoittanut jo ennen eduskuntavaaleja, että on käytettävissä vastuutehtäviin, mikäli hänen kokemukselleen on käyttöä. Urpilainen oli myös mukana neuvottelemassa hallitusohjelmasta.Varsinainen työ komissaarina alkaisi aikaisintaan marraskuussa. Siihen asti Urpilainen jatkaisi eduskunnassa.– Sen jälkeen täytyy arvioida, muutetaanko koko perhe heti sinne, mutta varmasti muutto jossain vaiheessa on koko perheellä edessä, Urpilainen kertoi aiemmin STT:lle.Urpilaisella on mies ja neljävuotias poika. Hän on entinen SDP:n puheenjohtaja ja valtiovarainministeri. Urpilainen arvioi omaavansa vankkaa kokemusta esimerkiksi talouden, opetuksen ja ulkosuhteiden saralta. Tuleva komissaarin vastuualue on kuitenkin kiinni muun muassa siitä, kenestä tulee komission puheenjohtaja.– Sen jälkeen kun tiedetään, kuka hän on, varmasti nähdään myös, tekeekö hän jotain muutoksia työnjakoon ja salkkuihin. Luulen, että sen jälkeen pystytään katsomaan, mikä salkku voisi olla Suomelle mielenkiintoinen, Urpilainen arveli ja lisäsi, että komissiossa tosin toimitaan kuitenkin ensisijaisesti EU:n komission jäsenenä, ei Suomen komissaarina.Suomi voisi ottaa oppia komissaarikuulemisistaProsessiin kuuluu, että EU-parlamentti järjestää kuulemisen, jossa jokaista komissaariehdokasta kuullaan yksitellen ja hänelle esitetään kysymyksiä hänen toimialastaan ja salkustaan. Tällainen tapa voisi Urpilaisen mielestä toimia hyvin Suomessakin uusien ministerien sisäänajamiseksi.– Olen miettinyt, että se voisi olla aika hyväkin tapa, että uudet ministerit menisivät omaan valiokuntaansa kuultavaksi ja valiokunnan jäsenet saisivat esittää tuleville ministereille kysymyksiä. Sellainen menettely voisi olla ihan hauska lisä myös suomalaiseen järjestelmään, se toisi myös yhteyttä uuden ministerin ja oman sektorin valiokunnan välillä, hän ehdottaa.