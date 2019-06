Politiikka

Yle: Hallitusohjelman kirjaus hämmentää kaupan alaa – onko hallitus kieltämässä Pirkka- ja Rainbow-merkit?

Kaupan alalla

https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/25992538Neuvottelutuloshallitusohjelmasta3.6.2019.pdf?_ga=2.203365653.523483039.1559535779-1764912380.1551981713

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen