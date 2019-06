Keskusta torppasi Rinteen suurimman vaalilupauksen – näin tuleva pääministeri selittää miksi ”vappusatanen” kutistui viisikymppiseksi

Politiikka

puheenjohtaja, tuleva pääministeri Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne lupasi ennen eduskuntavaaleja useaan otteeseen nostaa alle 1 400 euron eläkettä saavien nettotuloja sadalla eurolla kuukaudessa.Rinteen alkuperäinen lupaus Heinolan torilla 1. toukokuuta 2018 kuului https://sdp.fi/fi/blog/puheenjohtaja-rinteen-vappupuhe/ sanatarkasti näin:– Erityisesti lupaan, että Sdp tulee parantamaan pienillä eläkkeillä kituuttavien ihmisten, Suomen rakentajien toimeentuloa. Lupaan 100 euroa nettona kuukaudessa useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen lisää alle 1 400 euron eläkkeisiin, Rinne sanoi.IS kertoi https://www.is.fi/politiikka/art-2000006128980.html maanantaina, että Säätytalon hallitusneuvotteluissa käytiin ankaraa vääntöä demareiden ”vappusatasesta”.Keskusta piti vappusatasta ”absurdin kalliina” vaalilupauksena. Rinne on itse arvioinut https://www.is.fi/politiikka/art-2000005940956.html eläkelupauksen hintalapuksi 700 miljoonaa.Maanantaina tuli vahvistus sille, että vappusatanen on kuihtumassa viisikymppiseksi: niille eläkeläisille, joiden eläke on alle 1 000 euroa, on tulossa 50 euron nettokorotus. Korotus toteutetaan kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmän kautta.– Jokaiselle alle 1 000 euroa tienaavalle eläkeläiselle tulee 50 euroa nettona, puhtaana 50 euroa käteen. Tämä on ensimmäinen vaihe, pikkuhiljaa se hilataan sataseen, se on kovana tavoitteena, Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa.kysyi Rinteeltä eläkelupauksen toteutumisesta tiedotustilaisuuden jälkeen.

Antti Rinne, sanoit, että korotus hilataan sataseen jollakin aikavälillä. Millä aikavälillä?

– No niin pian kuin pystytään, nyt rahat riittivät... kaksi kolmasosaa etuuksiin liittyvistä rahoista tullaan käyttämään eläketason nostamiseen. Alle 1 250 euron eläkkeissä kaksi kolmasosaa on naisia, ne ovat ihmisiä, jotka ovat kärsineet, koska eläkejärjestelmässä on ollut puutteita sen takia, että perhevapaajärjestelmä ei ole tuottanut eläkekarttumaa. Näitä asioita lähdetään korjaamaan, mulla oli eilen palaveri työmarkkinajärjestöjen kanssa, esitin heille, että lähdettäisiin yhdessä katsomaan työeläkejärjestelmän sisältä tilanteen korjaamista, koska nämä ihmiset ovat työeläkeläisiä, Rinne sanoi.

Eli vappusatanen toteutetaan vielä tämän hallituskauden aikana?

– En pysty sanomaan, tavoitteena on, että mahdollisimman nopeasti – vaikka huomenna, jos rahat riittävät, Rinne tokaisi.eläkelupauksen toteuttaminen näyttää olevan kovan työn takana, sillä hallituskumppaneiden mukaan uusista korotuksista ei ole sovittu.– Tällä mennään eteenpäin, seuraavat hallitukset tekevät seuraavia päätöksiä. Tämä malli on suoraan keskustan ohjelmasta eli ihan pienituloisimmat, alle 1000 euron takuueläkeläiset saavat tämän korotuksen, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila totesi.

Eli tämä hallitus ei tule nostamaan pienituloisimpien eläkkeitä nettona sadalla eurolla?





