Andersson: Sotesta päästiin sopuun nopeasti

3.6. 11:15

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi hallitusohjelman julkistuksen yhteydessä, että neuvottelijat pääsivät soten perusasioista varsin nopeasti sopuun.

Anderssonin mukaan sotessa lähdetään maakuntapohjaisuudesta, mutta se rakennetaan julkisen palvelutuotannon pohjalta niin, että yksityinen sektori ja kolmas sektori täydentävät. Andersson on luottavainen, että tältä pohjalta on mahdollista rakentaa.



Andersson kiittelee uutta hallitusohjelmaa muun muassa aktiivimallin purkamisesta. Aktiivimallin purku on Anderssonin mukaan hyvä uutinen kaikille työttömille, joihin aktiivimalli on kohdistunut.



Anderssonin mukaan Suomen kaltaisessa maassa pitää olla mahdollisuus luottaa siihen, että perusturva kantaa, koulutus lisää tasa-arvoa ja päättäjät ovat sitoutuneet ratkaisemaan ilmastonmuutoksen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.