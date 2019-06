Talousasiantuntijat puivat hallitusohjelmasta julki vuotaneita tietoja – pitävät sitä liian optimistisena: ”Ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset lyövät läpi”

Politiikka

Talousasiantuntijat puivat hallitusohjelmasta julki vuotaneita tietoja – pitävät sitä liian optimistisena: ”Ik

Antti Rinteen hallitus on lisäämässä pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla ja tekisi veronkiristyksiä runsaat 700 miljoonaa euroa.

Iltalehti paljasti https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/3b3265f7-5ebd-4ad0-95b8-fffae1cbcddd viikonloppuna yksityiskohtia hallitusohjelman luonnoksen finanssipolitiikasta.

Luonnoksessa mainitaan IL:n mukaan muun muassa ”mekanismi poikkeuksellista suhdannetilannetta varten”.

Hätävara poikkeustilanteille

Vahvuutena koko, heikkoutena ajoitus