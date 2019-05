Politiikka

Rinne: Viimeinen neuvottelupäivä käyntiin – ”Muutamia asioita vielä auki”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitusneuvotteluja vetävä(sd) sanoi tänään aamulla, että perjantaina lähti käyntiin viimeinen neuvottelupäivä ainakin hallitusohjelman osalta.– Siellä on muutamia asioita vielä auki, en yksilöi niitä, Rinne sanoi medialle aamulla Säätytalolle saapuessaan.Rinteen mukaan tarkempi tiedottaminen hallitusohjelmasta tapahtuu vasta ensi viikolle.Viikonloppuna hallitusneuvotteluiden osapuolet aloittavat keskustelut ministerien salkkujaosta.Alustavien tietojen mukaan seuraavassa hallituksessa istuisi yhteensä 18 ministeriä. Etenkin Rkp on toivonut suurempaa ministerien määrää, jotta se saisi useamman kuin vain yhden ministerisalkun.Julkisuuteen on tihkunut myös joitakin yksityiskohtia tulevasta hallitusohjelmasta. Tällä viikolla Rinne on esimerkiksi vahvistunut, että tuleva hallitus lisäisi pysyviä menoja reilulla 1,2 miljardilla eurolla.Menolisäykset katetaan Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla.Veronkorotuksia on tulossa nettona noin 700 miljoonaa euroa. Kokonaisuuteen sisältyy Rinteen mukaan myös veronkevennyksiä,IS:n tietojen mukaan ainakaan yrittäjien verotus ei olisi kiristymässä, ja yrittäjävähennys säilyisi ennallaan.Yle kertoi eilen torstaina, että hallitusneuvotteluissa olisi myös löytynyt sopu oppivelvollisuuden pidentämisestä toiselle asteelle, eli ammatilliseen koulutukseen ja lukioon.Rinteen mukaan median tiedot ovat pitäneet oppivelvollisuuden osalta pitkälti paikkansa.