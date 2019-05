Politiikka

Neuvottelulähteet IS:lle: Yritysverotus ei nouse

Punavihreä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kansanrintamahallitus ei ole IS:n tietojen mukaan kiristämässä yritysten verotusta.– Yrittäjävähennys pysyy ennallaan. Listaamattomien yritysten osinkoverotukseen ei kosketa. Tämä on pöydässä nuijittu, kaksi neuvottelulähdettä kertoo IS:lle.Yritysten verotukseen on tulossa pieniä muutoksia, muun muassa pienten yritysten arvonlisäveron alarajaa nostetaan.Yrittäjävähennyksen poisto ja listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristys olivat Sdp:n vaaliohjelmassa.Hallitusneuvotteluissa keskustan yhtenä kynnyskysymyksenä on ollut, että yritysverotus ei saa kiristyä.Myös Rkp on puhunut sen puolesta, että yrittäjien verotaakkaa ei lisätä.