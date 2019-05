Politiikka

Antti Rinne: Hallitus­ohjelmasta on tehty ensimmäinen luonnos – pituutta 152 sivua

Hallituksen

muodostaja, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne kertoi tiistaina eduskunnassa ennen Sdp:n ryhmäkokousta, että tulevasta hallitusohjelmasta on tehty jo ensimmäinen luonnos.– Ensimmäinen luonnos on 152 sivua pitkä. Siinä on paljon lukemista, Rinne totesi.

Onko kiistakysymykset häivytetty hallitusohjelmassa ympäripyöreisiin kirjauksiin?

– Nyt en ymmärrä ollenkaan kysymystä.

Kun on pitkä hallitusohjelma, niin sisältääkö se paljon kirjauksia ”asioiden edistämisestä ja kehittämisestä” vai onko vaikeista asioista selkeät kirjaukset jo ohjelmassa?

Puheenjohtajat