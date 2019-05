Politiikka

Rinne arvioi hallitus­neuvotteluja – ”Mörkö saattaa lyödä sisään huomenna”

16 Säätytalon hallitusneuvotteluissa.Hallituksen muodostaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) kertoi, että hallitusohjelma salkkujakoineen lienee valmis huomisiltana. Ensi viikolla vuorossa olisivat sitten hallituspuolueiden seminaari, puolue-elimet koolla ja hallitus nimitettynä ensi viikon lopulla.– Nyt tämä koko talouskokonaisuus on sovittuna ja lähti tänä aamuna ryhmiin loppuviimeistelyä varten. Niin että tänä iltana pitäisi olla valmista, Rinne sanoi.– Jos oikein hyvin käy, ohjelma sisällöltään on valmis huomisiltaan mennessä. Ja sitten alkaa editointi ja taitto, ja keskustelu hallituksen kokoonpanosta, ministerilistat ja niin edelleen. Ja ensi viikon alussa olisi eri puolueiden yhteinen seminaari, ja puolueiden päätöksentekoelimet. Ja loppuviikosta hallitus nimitettäisiin.

Mörkö lyö sisään huomenna?

Viiden