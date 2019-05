Politiikka

Suomi valitsi euroedustajiksi keskimäärin yli 55-vuotiaita

Suomen euroedustajien iät vaalipäivänä

Nils Torvalds, rkp, 73

Mauri Pekkarinen, keskusta, 71

Eero Heinäluoma, sdp, 63

Heidi Hautala, vihreät, 63

Sirpa Pietikäinen, kokoomus, 60

Teuvo Hakkarainen, ps, 59

Petri Sarvamaa, kokoomus, 58

Elsi Katainen, keskusta, 52

Miapetra Kumpula-Natri, sdp, 47

Henna Virkkunen, kokoomus, 46

Silvia Modig, vasemmistoliitto, 42

Ville Niinistö, vihreät, 42

Laura Huhtasaari, PS, 40

Alviina Alametsä*, vihreät, 26





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy