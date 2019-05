Politiikka

Halla-aho US:lle: Uuteen kansallis­mieliseen euroryhmään tulossa ainakin 70 meppiä

Euroopan parlamentin uuteen, kansallismieliseen ryhmittymään on alustavasti tulossa reilut 70 meppiä, kertoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho Uudelle Suomelle.