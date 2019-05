Politiikka

Eero Heinäluoma puhkesi kyyneliin Maarit Feldt-Rannan onnittelu­viestistä – toi mieleen elämän kipeimmät hetke

Eurovaalien





äänikuningas Eero Heinäluoma https://www.is.fi/haku/?query=eero+heinaluoma oli vaali-iltana yhtä hymyä.Elämä ei ole ollut kuitenkaan demarivaikuttajalle pelkkää voittokulkua. Neljä vuotta sitten Eero Heinäluoman elämä pysähtyi, kun hänen vaimonsa Satu https://www.is.fi/haku/?query=satu menehtyi nopeasti edenneeseen syöpään.Ilta-Sanomat kysyi Sdp:n vaalivalvojaisissa Helsingissä Eero Heinäluomalta, miltä tällainen voiton ilta tuntuu kaiken koetun, elämän varjojen jälkeen.– Tämähän on hieno hetki. Ihmisen elämässä on kaikenlaista, välillä on vastoinkäymisiä ja hienoja hetkiä, Heinäluoma kertoi.– On tärkeää muistaa, että välillä aurinko laskee, mutta kyllä se seuravana aamuna taas nousee.Heinäluoma kertoi olevansa ikuinen optimisti. Hänen ystäväpiirissään on ihmisiä, jotka ovat antaneet todella paljon tukea vaikeina hetkinä.– Yhtä ihmistä haluan tänään ihan erityisesti muistaa, hän on Maarit Feldt-Ranta. https://www.is.fi/haku/?query=maarit+feldt-ranta. Hän on ollut aivan uskomaton tuki ja innoituksen lähde ja rohkaisija silloinkin, kun on tullut vähän vastoinkäymisiä.

Millä tavalla haluaisit kiittää häntä?