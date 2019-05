Politiikka

Sdp:n Näkkäläjärvi vaalituloksestaan: ”Aina vaalien jälkeen pitää arvioida, mitä aikoo elämässään tehdä”

rikostuomiollaan kohun herättänyt Mikkel Näkkäläjärvi https://www.is.fi/haku/?query=mikkel+nakkalajarvi (sd) otti vaalituloksensa vastaan pystypäin.Näkkäläjärvi tuli vaalivalvojaisiin hieman ennen iltakymmentä, kun vaalitulos oli selvinnyt. Sdp ei saisi kolmatta paikkaa, ja Näkkäläjärvi jäi valitsematta.Liki kaikki Näkkäläjärven tielle osuneet demarit vaalivalvojaisissa halasivat häntä. Näkkäläjärvi asettui kuvattavaksi ja vastasi toimittajien kysymyksiin.Näkkäläjärvi, 28, oli vielä viikko sitten demareiden nouseva kyky, mutta julkisuuteen tulleet tiedot Näkkäläjärven nuoruuden rikoksista romahduttivat kampanjan.– Olen valtavan onnellinen, että yli 10 000 on antanut äänensä minulle.

Miten syntynyt kohu vaikutti kampanjaan?

– En osaa sitä arvioida. Vaalityötä tehtiin loppuun asti, ihmiset ympäri maata kulkivat minun liivit päällä. Olen onnellinen, että ihmiset halusivat ja jaksoivat tehdä kampanjan loppuun asti.

Tästä eteenpäin, mitä on Näkkäläjärven poliittisessa tulevaisuudessa?

– Se on mahdoton sanoa. Mutta yli 10 000 ihmistä on antanut äänensä minulle. Olen siitä iloinen. Mutta aina joka vaalien jälkeen pitää arvioida, mitä aikoo elämässä tehdä ja tuleeko tulevia vaaleja.– Mikä tänä keväänä vahvistui on se, että minä olen lähtenyt politiikkaan, että yksikään nuori ei joutuisi hukkaan, ilmastonmuutosta torjutaan, se ei ole muuttunut mihinkään. Se ei ole muuttunut mihinkään, se on vahvistunut. Tarvitsemme entistä parempaa yhteiskuntaa ja poliitikkoja, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä likoon. Se vahvistui. Mielenkiintoinen kevät oli.Ennakkoäänissä Näkkäläjärvi oli demarilistan kolmantena, yli 7 000 äänellä. Vaalipäivänä ääniä ei enää kertynyt samaa tahtia, Näkkäläjärvi jäi demarilistan neljänneksi ja ääniä kertyi yli 10 500.