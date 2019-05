Politiikka

Ennakkoäänet povaavat vihreille jättimenestystä ja lisäpaikkaa – Niinistö oli varma vain äidin äänestä

Eurovaalien ennakkoäänet on laskettu. Vihreät on saamassa yhden paikan lisää.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy