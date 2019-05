Kokoomukselle luvassa torjuntavoitto, puolue saamassa 3 paikkaa – Hymyilevä Orpo: ”Täytyy olla erittäin tyytyväinen”

Politiikka

Kokoomukselle luvassa torjuntavoitto, puolue saamassa 3 paikkaa – Hymyilevä Orpo: ”Täytyy olla erittäin tyytyv

Eurovaalit 2019

Ennakkoäänet on laskettu, ja kokoomus on saamassa kolme meppiä europarlamenttiin. Puolue on tällä hetkellä ykkösenä äänimääränsä puolesta.