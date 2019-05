Rinne haluaa Suomelle naiskomissaarin, Heinäluoma jarruttelee: ”Eihän se ihanteellinen tilanne ole, että päätetään valita vain joko mies tai nainen”

Politiikka

Rinne haluaa Suomelle naiskomissaarin, Heinäluoma jarruttelee: ”Eihän se ihanteellinen tilanne ole, että pääte

Sdp:n entisen puheenjohtajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:n

Heinäluoman

Komissaarin