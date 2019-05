Politiikka

Näin eurovaalien kuumat kysymykset jakavat Suomen puolueita – IS:n jättikysely julki

Pitäisikö EU:n asettaa hiilitullit unionin ulkopuolelta tuoduille tuotteille?

Pitäisikö EU:n alueelta nouseville ja laskeville lennoille asettaa lentovero?

Miten ilmastovaikutukset pitäisi ottaa huomioon maataloustuissa?





Pitäisikö uusien bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen myynti kieltää EU:n alueella? Koska?

Pitäisikö EU:n tukea sähköautoilua? Miten?

Pitäisikö EU:n tukea nykyistä enemmän raideliikennettä? Miten?





Jos EU:n ulkorajalle tulee laivalastillinen turvapaikanhakijoita, pitääkö heitä auttaa?

Tarvitseeko EU nykyistä enemmän maahanmuuttajia?

Mitä EU:n pitää tehdä Isisin riveissä taistelleille kansalaisilleen?