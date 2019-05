Politiikka

Hussein al-Taee ja Mikkel Näkkäläjärvi ovat saaneet saman Demarinaisten palkinnon peräkkäisinä vuosina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demarinaisten puheenjohtaja: Seikat eivät ole olleet palkintoa myönnettäessä tiedossa





Peittelyä ja valehtelua