Sote-sopua esitellyt Antti Rinne piikitteli yksityisiä terveysfirmoja: ”Nyt eivät pörriäiset tai mehiläiset pörrää ympärillä”

muodostaja, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne paljasti torstaina, että Säätytalon hallitusneuvotteluissa on löytynyt ratkaisu sote-uudistukseen.Uudistusta lähdetään viemään eteenpäin 18 maakunnan pohjalta. Pääkaupunkiseudun sote-ratkaisu selvitetään erikseen.Torstain alkuillan tiedotustilaisuudessa Rinne piikitteli yksityisiä terveysfirmoja.– Järjestäminen ja palveluiden tuottaminen tapahtuu julkisen sektorin toimesta. Luulen, että siihen on moni tyytyväinen. Nyt eivät pörriäiset tai mehiläiset pörrää ympärillä niin kuin aikaisemmassa mallissa pörräsivät, Rinne viittasi Mehiläiseen ja muihin terveysjätteihin.suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Vantaa ja Oulu ovat halunneet https://www.is.fi/politiikka/art-2000006033051.html hylätä maakuntauudistuksen ja kehittää sote-palveluja vaiheittain kuntapohjaisen mallin pohjalta paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori https://www.is.fi/haku/?query=jan+vapaavuori (kok) tulkitsi tuoreeltaan Säätytalon sote-sopua tviittaamalla, että ”kaupunkilaisten painajainen jatkuu”.Tampereella kuntapohjaista mallia on ollut viemässä eteenpäin Rinteen puoluetoveri, pormestari Lauri Lyly https://www.is.fi/haku/?query=lauri+lyly (sd). Rinteeltä kysyttiin, mitä hän sanoisi Lylylle nyt.– Että hallituspuolueessa on syntynyt ratkaisu, joka ohjaa näitä viittä puoluetta tässä asiassa, Rinne vastasi.

Antti Rinne, lupaatko, että tuleva hallitus vie sote-uudistuksen maaliin?

– Kyllä se hyvin vahvana tavoitteena, me ollaan opittu pari vaalikautta rajoja, minkä mukaan pitää kulkea ja uskon, että se menee satamaan, Rinne vakuutti.Rinteen mukaan pääkaupungin erillisratkaisu selvitetään vuoden loppuun mennessä. Maakuntien verotusoikeus ja maakuntien oikeus muiden tehtävien kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämiseen selvitetään kaikkien puolueiden kesken parlamentaarisessa työryhmässä.kertoi, että kaikki hallitusneuvotteluissa toimineet työryhmät ovat saamassa viimein työnsä valmiiksi. Alun perin työryhmien piti saada paperinsa valmiiksi tiistai-iltaan mennessä.– Meillä on pöytien ehdottomat talousluvutkin kohta kasassa, lähdetään ratkomaan talouspuolta täsmällisemmin, Rinne muotoili.Verotuksen saralla otetaan Rinteen mukaan tarkasteluun ”omaisuuteen ja yrittäjyyteen liittyvät veromuodot”.– Tulee selväksi, missä siellä on liikkumavaraa, jos on liikkumavaraa. Verotuksessa on muut paitsi yritys- ja omaisuusverotus käyty läpi, tiedetään, minkälaisia elementtejä voidaan liittää verotukseen niin, että talouskasvu ja työllisyys eivät vaarannu verotuksen kautta eikä myöskään yrittäjyys.Rinne mainitsi kahteen kertaan, että torstaina neuvotteluissa on käsitelty myös ”saamelaiskysymyksiä”.