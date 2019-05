Politiikka

Pekka Haavisto uskoo: Tämä hallitus vie sote-ratkaisun maaliin – ”Ei mikään syöttö lapaan keskustalle”

Vihreiden

puheenjohtaja Pekka Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavisto uskoo, että nyt muodostettava hallitus tulee todella toteuttamaan vuosikausia hierotun sote-uudistuksen.Säätytalolla päästiin sopuun 18 maakunnan mallissa. Pääkaupunkiseudun tarpeet selvitetään erikseen.– Nyt näyttää siltä, että tämä hallitus tulee viemään sote-ratkaisun maaliin.

Oliko maakuntamalli syöttö lapaan keskustalle? Miten kommentoit Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) puheita siitä, että kaupunkien painajainen jatkuu?

– Ei tämä ollut mikään syöttö lapaan keskustalle, sote-asiantuntijoiden mukaan on päästy monta asiaa eteenpäin ja markkinamalli on pudonnut kyydistä, se on varmaan ihan hyvä, koska se aiheutti perustuslakivaliokunnassa suuria ongelmia. Uskoisin, että Jan Vapaavuortakin https://www.is.fi/haku/?query=jan+vapaavuortakin pitäisi metropolialueiden erillisten tarpeiden selvittäminen tyydyttää.Myös vasemmistoliiton Li Andersson https://www.is.fi/haku/?query=li+andersson oli ”tosi tyytyväinen sote-sopuun”.– Keskeinen muutos on se, että sovussa ei ole mitään yksityistämiseen pakottavaa elementti vaan vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirretään tuleville maakunnille, mutta palvelut tuotetaan pääosin julkisina.

Miksi tarvitaan ylimääräinen hallinnon taso?

– Koko ajan lähtökohtana on ollut, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita pitää siirtää kuntia suuremmille alueille, lähinnä tässä on väännetty siitä, mitkä ovat kuntia suuremmat alueet, montako niitä on ja mitkä niiden nimet ovat. Vasemmistoliitolle käy maakuntahallinto lähtökohdaksi, kun niillä on verotusoikeus, päättäjät valitaan suorilla vaaleilla ja palvelut tuotetaan pääosin julkisina. Juuri sellaiseen ratkaisuun päädyttiin, Andersson katsoo.Anderssonin mukaan maakunnat tarvitsevat verotusoikeuden, ”koska se takaa itsehallinnon ja luo kannustimen järjestää ja tuottaa palveluita kustannustehokkaalla tavalla”.