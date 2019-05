Politiikka

Soteryhmää vetänyt keskustan Vehviläinen: ”Maakuntavero on tässä yhteisenä tavoitteena”

Keskusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006115482.html

Maakunnat

Keskusta