Politiikka

Neuvottelupaineet alkavat näkyä, Rinne hiiltyi toimittajalle – ”Mistä te tiedätte, että on deadline kello 22?”

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neuvotteluryhmät

muodostaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) vakuutteli illansuussa toimittajille, että neuvottelut sujuvat hyvin.– Tänään ollaan ratkottu aika monta asiaa puheenjohtajien pöydässä, puolenkymmentä asiaa, isompaa ja pienempää. Erittäin hyvin on mennyt, Rinne vakuutteli. IS https://www.is.fi/politiikka/art-2000006114592.html ja muut mediat ovat kertoneet tänään, kuinka Säätytalolla on vallinnut oudohko ilmapiiri, ja Rinteen neuvotteluprosessia on kuvattu käsittämättömäksi.Neuvotteluryhmät ovat tehneet ehdotuksensa ilman tietoa talousraamista.– Ei pidä paikkansa, Rinne totesi.ovat ensimmäiset versionsa saaneet valmiiksi, ryhmien toiveita pursuavat paperit ovat puheenjohtajien pöydällä, euroista ei ole puhuttu juuri sanaakaan, ja kukaan ei ole tehnyt minkäänlaista karsintaa neuvotteluryhmien ehdotuksiin.– Ei vielä ole se vaihe, että karsintaa olisi pitänyt tehdä. Nyt aletaan tehdä, Rinne vastasi.

Kuka sen karsinnan tekee? Johtoryhmä vai kukin ryhmä keskenään?

Haastattelutuokion

– Puheenjohtajien pöytä ratkaisee viime kädessä kaikki vaikeimmat asiat, Rinne sanoi.Rinteen mukaan ryhmien tekstit ovat melko valmista tekstiä. Eurojen ja hankkeiden karsinta on tekemättä.– Kun katson pöytien töitä, näyttää olevan hyvin valmista tekstiä. Nyt tullaan vaikeimpaan vaiheeseen, pitää sovittaa yhteen näitä, Rinne sanoi.Julkisuudessa on ollut, että ryhmien toiveet ovat yhteensä kahdeksan miljardia euroa.Rinne ei tätä millään tavalla suostunut vahvistamaan.– Siellä on keinoja ja tavoitteita. Emme ole laskeneet yhteen, kuinka paljon niissä on rahaa, Rinne sanoi.aikana Rinne alkoi vähitellen hiiltyä toimittajien kysymyksiin. Ylen toimittaja mainitsi kysymyksessään, että neuvotteluryhmillä on tänään deadline kello 22.– Mistä te tiedätte, että on deadline kello 22, Rinne vastasi.Rinne jankkasi asiaa vielä kahdesti Ylen toimittajan kanssa.– Mistä te tiedätte, että on deadline kello 22?– Mistä te tiedätte, että deadline on kello 22, Rinne toisteli toimittajan vastaukseen.Rinne on nyt antanut periksi alkuperäisestä aikataulusta ja myöntää, että hallitusohjelma ei eurovaalikiireiden takia ehdi perjantaiksi valmistua.– Ensi viikkoon varmaan menee, Rinne sanoi.