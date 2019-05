Politiikka

Antti Kurvinen ja Dan Koivulaakso hyppäsivät Säätytalon citysaunaan – ”Täällä luodaan henkeä”

Säätytalon hallitusneuvotteluissa alkaa tiivistyä, kun työryhmät alkavat saada töitään valmiiksi ja Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n puheenjohtajat alkavat käsitellä vielä ratkaisemattomia asioita.Henki Säätytalon ulkopuolella on sen sijaan leppoisa. Keskiviikkona opiskelijajärjestöt lobbasivat asiaansa aurinkoisessa säässä hallitusneuvottelijoille ja muille ohikulkijoille.– Korkeakoulujen rahoitus, opiskelijoiden toimeentulo ja opiskelijoiden mielenterveys ovat pääteemojamme. Tämä on loppusuora vaikuttamistyöllemme, Suomen opiskelijakuntien liiton hallituksen jäsen Anton Salonius https://www.is.fi/haku/?query=anton+salonius kertoi.edustalle oli kuljetettu Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimesta pieni puusauna, joka herätti välittömästi Oikeusvaltion kehittäminen -alaryhmässä istuvan Antti Kurvisen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kurvisen (kesk) mielenkiinnon.– Kärnä, tule saunaan! Kurvinen huusi puoluetoverilleen Mikko Kärnälle https://www.is.fi/haku/?query=mikko+karnalle – Meillä on tarpeeksi kuuma muutenkin! Kärnä huusi takaisin Säätytalon rappusilta.Puolustuspolitiikka-työryhmässä istuva Joonas Könttäkin https://www.is.fi/haku/?query=joonas+konttakin (kesk) karkasi Kurvisen pettymykseksi Säätytalolle ”hävittäjäkokoukseen”.Kurvinen yritti maanitella Könttää saunaan korostamalla, että puolustusasioista vallitsee jo laaja konsensus, mutta turhaan.Kurvinen sai saunakaverikseen Oikeusvaltion kehittäminen -alaryhmää johtavan Dan Koivulaakson https://www.is.fi/haku/?query=dan+koivulaakson (vas).– Täällä luodaan henkeä, Kurvinen huikkasi saunan lauteilta.– Täällä on lämmin henki, niin kuin saunassa kuuluukin, Koivulaakso kommentoi.

Entä minkälainen tunnelma on Säätytalon seinien sisäpuolella?

– Meidän työryhmä ehtii saunomaan, sanotaanko näin, Koivulaakso vastasi.– Punamullan kulta-aikoina aina saunottiin. Nyt palautetamme Koivulaakson kanssa perinteitä, Kurvinen ilmoitti.– Harvoin pääsee kaupungissa näin ytimessä puusaunaan, Koivulaakso kiitteli.

Puun käyttämisestä teillä taitaa olla erilaisia poliittisia näkemyksiä?

– Oikeusvaltio-työryhmässä ei käsitellä niitä asioita, Koivulaakso väisti.– Haluamme Kemiin hyvää, ympäristöystävällistä teollisuutta, keskusta ja vassi haluavat molemmat, eikö näin ole? Kurvinen kysyi Koivulaaksolta.– On ohjeistettu, että puheenjohtaja kommentoi, Koivulaakso toisti Säätytalolla usein kuullun vastauksen.Juttua korjattu kello 18:12. Toisin kuin jutussa aiemmin mainittiin, Kärnä reagoi puoluetoverinsa saunomiskutsuun. Kärnä huikkasi Säätytalon portailta:”Meillä on tarpeeksi kuuma muutenkin!”