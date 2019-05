Politiikka

Uusi Suomi: Perussuomalaiset nuoret twiittasivat – valtionavustus vaarassa

22.5. 12:35

Myönnetty tuki on tänä vuonna 115 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö harkitsee valtionavun epäämistä perussuomalaisilta nuorilta, kertoo Uusi Suomi. Syynä on perussuomalaisten nuorten loukkaavaksi koettu Twitter-viesti.



Twiitissä kehotetaan äänestämään EU-vaaleissa perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tviittiin liitetyn kuvan kaltaiselta tummaihoiselta perheeltä.



Perussuomalaisille nuorille myönnetty tuki on tänä vuonna 115 000 euroa. Uuden Suomen mukaan viranomaiset voivat keskeyttää avustuksen maksamisen, jos on aihetta epäillä, ettei avustuksen saaja toimi lain edellyttämällä tavalla.



Perussuomalaisten nuorten toiminta on herättänyt kritiikkiä myös perussuomalaisten kansanedustajien keskuudessa.