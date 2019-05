Politiikka

Sipilä hallitusohjelmasta: ”Mikään asia ei ole vielä sovittuna”

Puheenjohtaja

Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) toppuutteli yhteisymmärrystä hallitusohjelmasta.Hallituksen muodostaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) sanoi aamulla, että tuleva hallitus ei tule leikkaamaan menoja vaan tekee merkittäviä lisäyksiä niin pysyviin menoihin kuin investointeihin.– Kaikki on vielä auki. Katsotaan mikä on lopputulos. Ei tässä ole vielä mitään kerrottavaa, Sipilä totesi tullessaan ulos keskustan eduskuntaryhmän kokouksesta.

Rinne kertoi, että hallitus ei tule leikkaamaan ja hallitus tulee tekemään merkittäviä satsauksia. Olette ollut neljä vuotta pääministerinä. Mistä ne uudet rahat ovat nyt löytyneet?

– Katsotaan. Kun kaikki on auki. Ei tässä pysty erittelemään vielä yhtään mitään. Hirveän paljon asioita on auki. Sunnuntaina ja maanantaina mentiin hyvin eteenpäin.– Nyt on ratkaisevat päivät. Tänään, huomenna, ylihuomenna – miten tämä rupeaa tästä kääntymään, Sipilä vastasi.Sipilän mukaan auki olevia asioita on ”hurjan paljon, isoja sellaisia”.Sipilätä kysyttiin, onko sote jo sovittu keskustan 18 maakunnan mallin mukaan.– Mikään asia ei ole vielä sovittuna. Ehkä pisimmällä ollaan utp- ja Eurooppa-asioissa, Sipilä totesi.Utp on ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja puolustuspolitiikan asiat.Hallitusneuvotteluissa on kahdeksan neuvotteluryhmää, joilla on kymmenen alaryhmää. Neuvotteluryhmien on määrä jättää tänään ensimmäiset paperinsa, muistionsa, puoluejohtajien johtoryhmälle, joka ryhtyy ratkotaan jokaisen ryhmän ongelmakohtia.Rinteen tavoitteena on ollut saada hallitusohjelma valmiiksi perjantaina.