Politiikka

Tällaisen vakuutuksen Näkkäläjärvi antoi taustoistaan – Sdp ei puutu valehteluun: ”Äänestäjien asia arvioida”

Sdp

ei ryhdy minkäänlaisiin toimenpiteisiin rikostuomioistaan valehdelleen eurovaaliehdokkaan tapauksessa.STT kertoi tänään eurovaaliehdokas Mikkel Näkkäläjärven https://www.is.fi/haku/?query=mikkel+nakkalajarven valehdelleen puolueelleen rikostaustastaan. Ehdokkaaksi asettuessaan hän vakuutti kertoneensa puolueelle mahdollisista rikostuomioista, vaikkei ollutkaan näin tehnyt.

Mitä tästä oikein seuraa, vai seuraako mitään?

Puolueen

– Ei puolueen puolelta. On äänestäjien asia on arvioida, millainen painoarvo tällaisilla nuoruuden synneillä on. Meidän puolelta ei ole seuraamuksia, järjestöpäällikkö Jenny Suominen https://www.is.fi/haku/?query=jenny+suominen sanoo.Äänestäjien arvioitavaksi jää kaksikin asiaa: itse rikokset ja se, että Näkkäläjärvi valehteli puolueelleen.Suomisen mukaan Näkkäläjärven allekirjoittamassa lomakkeessa lukee näin: ”Vakuutan myös, että ehdokkaaksi asettuessani olen kertonut minut ehdokkaaksi asettavalle taholle, mikäli minulla on rikostuomio tai rikoksiin liittyvä tutkinta käynnissä, joka voi ehdokkuuden myötä tuoda julki.”– Ilman muuta olisi pitänyt kertoa silloin ehdokassuostumuslomakkeen täyttäessä. On kuitenkin hyvä, että hän kertoi heti HS:n uutisoinnin jälkeen, ettei jäänyt mitään epäselvyyttä muiden ehdokkaiden osalta.Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina eurovaaliehdokkaiden rikossyytteistä.Lehden mukaan kaikkiaan viiden eduskuntapuolueen ehdokkailla on tuomioita vuosilta 2004–2019. Perussuomalaisilla ehdokkailla on yhteensä neljä tuomiota. SDP:n, keskustan, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien osalta puhutaan jokaisessa yhdestä ehdokkaasta.puheenjohtaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne sanoi aiemmin tänään, että eurovaaliehdokkaiden taustaa selvitettiin puolueessa etukäteen https://www.is.fi/politiikka/art-2000006111765.html . Näkkäläjärven tuomiot eivät kuitenkaan olleet tiedossa.

Miten taustaa oikein selvitetään, jos rikostuomiot eivät tule esille?

