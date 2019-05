Politiikka

Eurovaaleissa äänestänyt 16,2 prosenttia äänioikeutetuista

Eurovaalien ennakkoäänestyksen

kuudentena päivänä on käynyt äänestämässä yli 143 000 ihmistä. Äänioikeuttaan on tähän mennessä käyttänyt 16,2 prosenttia äänioikeutetuista.Vilkkaimmin on toistaiseksi äänestetty Helsingin, Pirkanmaan ja Lapin vaalipiireissä. Verkkaisinta äänestäminen on ollut Ahvenanmaalla sekä Vaasan ja Oulun vaalipiireissä.Maanantai oli tähänastisista ennakkoäänestyspäivistä vilkkaimpia. Äänestäjiä oli suurin piirtein saman verran kuin toisena äänestyspäivänä viime torstaina. Eniten äänestäjiä oli ensimmäisenä äänestyspäivänä viime keskiviikkona.Viime eurovaaleissa kuudentena ennakkoäänestyspäivänä ääntään käytti noin 119 000 suomalaista, ja sen jälkeen äänestysprosentti oli 12,6.Suomesta valitaan kolmetoista europarlamentaarikkoa. Jos Britannian EU-ero toteutuu, kasvaa suomalaismeppien määrä yhdellä.