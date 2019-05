Politiikka

Sdp:n Antti Rinne tyrmää puheet hallitusneuvottelujen kriisiytymisestä: ”Anteeksi – mikä kupru?”

Hallituksen

Keskustan

muodostaja, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne tyrmää puheet hallitusneuvottelujen kriisiytymisestä rahoituskiistan vuoksi.– Tänään käytiin keskustelua talouskokonaisuudesta. Yhden ryhmän osalta tarvittiin aikalisä, ja nyt asiat on selvitetty, Rinne sanoi.Vasemmistoliitto riitautti Helsingin Sanomien mukaan hallitusneuvotteluissa tulopuolen: vasemmistoliitto ei ole halunnut lehden mukaan rahoittaa isoja väylähankkeita valtion omaisuutta myymällä.Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson https://www.is.fi/haku/?query=li+andersson sanoi Säätytalolta poistuessaan, että puolue on esittänyt näkemyksensä ja arvioi neuvottelutulosta kokonaisuutena, kun se on valmis.– Niin me kaikki tehdään, Rinne toisteli.puheenjohtaja Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila sanoi perjantaina, että hallitusneuvotteluja käyvät puolueet ovat talousasioissa toisistaan edelleen ”hurjan kaukana”, ja lisäsi, että isot asiat ovat edelleen päättämättä.Rinteen mukaan niin Sipilän ulostulo kuin vasemmistoliitonkin manööveri ovat ”normaaleja neuvotteluissa eteen tulevia tilanteita”.Rinteeltä kysyttiin, tapahtuiko maanantaina neuvotteluissa jo ”toinen kupru”.– Anteeksi – mikä kupru? Ei siinä mitään kuprua ollut, Rinne kiisti.

Antti Rinne, onko teillä siis yhteinen käsitys talouden raamista?

– Kyllä. Ihan täysin yhteinen.

Keskustasta vasemmistoliittoon?

Vihreiden