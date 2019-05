Perussuomalaisten Olli Kotro venäläissivustolle: Suomen hylättävä Schengen-sopimus – tilalle viisumivapaus Venäjän kanssa

Politiikka

Perussuomalaisten Olli Kotro venäläissivustolle: Suomen hylättävä Schengen-sopimus – tilalle viisumivapaus Ven

eurovaaliehdokas Olli Kotro https://www.is.fi/haku/?query=olli+kotro kävi vastikään Tallinnassa tapaamassa eurooppalaisia oikeistopopulisteja, jotka kaavailevat perustavansa EU-vaalien jälkeen uuden yhteisen puolueryhmän europarlamenttiin.Euroopan äärioikeiston yhdentymissuunnitelmat näyttävät kiinnostavan myös Venäjää, sillä venäläinen Kremlin-mielinen uutistoimisto Eurasia Daily kertoo nyt haastatelleensa Kotroa Tallinnan tapaamisen tuloksista.Sunnuntaina julkaistun haastattelun kuvituksena on valokuva Kotrosta https://eadaily.com/ru/news/2019/05/19/finlyandiya-gotova-k-dialogu-s-rossiey-bez-instrukciy-iz-bryusselya-intervyu , kun hän poseeraa Ranskan äärioikeiston johtajan Marine Le Penin https://www.is.fi/haku/?query=marine+le+penin vierellä Tallinnassa. Le Penillä ja hänen puolueellaan on tunnetusti läheiset suhteen Venäjään, ja haastattelun perusteella myös Kotro näkee Venäjän erittäin houkuttelevana lähentymisen kohteena.Dailyn haastattelussa Kotro ehdottaa useita konkreettisia tapoja, joilla Suomi voisi tiivistää suhteitaan Venäjään.– Suomen on irrottauduttava Schengenin sopimuksesta ja perustettava Venäjän kanssa erityinen viisumivapaa vyöhyke yhdysvaltalaisen ESTA-matkustuslupajärjestelmän tapaan, venäläisuutistoimisto siteeraa Kotroa.Schengen-sopimus on 26:n maan muodostama alue, jonka sisällä ei ole rajatarkastuksia Euroopassa. Sopimuksen ulkopuolisia maita kohtaan Schengen-mailla on yhteinen viisumipolitiikka.ESTA on puolestaan sähköinen maahantulolupa, joka on hankittava Yhdysvaltoihin matkustettaessa. Lupa haetaan internetin kautta eikä erillistä viisumia tällöin tarvita.Kotron mukaan Suomen ja Venäjän väliseen uuteen viisumivapaaseen järjestelmään voitaisiin ottaa esimerkiksi kymmenentuhatta suomalaista ja venäläistä, jotka saisivat matkustaa maiden välillä tekemällä pelkän matkustuslupailmoituksen internetissä.Kotro ehdottaa myös suomalais-venäläisen yliopiston perustamista. Yliopistoa rahoitettaisiin hallitustenvälisen säätiön kautta ja siellä voisi tehdä kaksikielisen tutkinnon useilta eri aloilta.– Venäjä on Suomelle erityinen kumppani, jonka kanssa voimme kehittää kahdenvälisiä suhteita, uutistoimisto siteeraa Kotroa.– Suhteitamme on tarkasteltava erityisinä kahdenvälisinä suhteina emmekä me tarvitse siihen vieraita elementtejä. Suomi on valmis dialogiin Venäjän kanssa ilman Brysselin komentoja, Kotro linjaa.Kotrolta kysytään myös tuoreesta Maadeudun tulevaisuuden kyselystä, jonka mukaan 41 prosenttia vastanneista olisi valmis poistamaan Venäjän vastaiset pakotteet. Kyselyyn vastanneista perussuomalaisten ja keskustan kannattajista pakotteiden poistamista kannatti peräti yli puolet.Kotron mukaan pakotteista ovat joutuneet kärsimään erityisesti juuri suomalaiset yritykset ja maanviljelijät, vaikka ”tapahtumat Krimillä eivät liity mitenkään suomalaisiin”.– Monet eivät ymmärrä, miksi heidän on kärsittävä tilanteesta, joka ei liity mitenkään suomalaisiin tai Suomeen, Kotro selittää kyselyn tuloksia.– Suomi ajautuu Euroopan unionin isojen jäsenmaiden kanssa tilanteeseen, jossa sillä on vähemmän omaa liikkumatilaa. Euroopan unionin ideologia on valitettavasti voittanut kansan terveen järjen.kysytään haastattelussa syytä myös sille, miksi ”jopa 80 prosenttia suomalaisista vastustaa Nato-jäsenyyttä”. On epäselvää, mihin tutkimukseen tällä viitataan. EVAn viime vuoden lopulla julkaiseman arvo- ja asennetutkimuksen mukaan noin 46 prosenttia suomalaisista vastustaa Nato-jäsenyyttä.– Suomalaiset ovat rauhaa rakastava kansa, joka arvostaa maataan eikä halua vieraita joukkoja maaperälleen, Kotro selittää.– Suomalaiset eivät halua, että joku käyttäisi heidän maataan hyväksi eduntavoitteluun kolmatta maata vastaan. Yhteistyö Naton kanssa ja vieraat joukot Suomen alueella antavat ristiriitaisia signaaleja eivätkä paranna turvallisuustilannetta, hän sanoo.Daily (EADaily) on vuonna 2015 perustettu uutistoimisto, joka seuraa erityisesti Euraasian unionin tapahtumia ja kannattaa Venäjän virallista linjaa.Euraasian unioni on presidentti Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin vastahanke Euroopan unionille. Siihen kuuluvat jäseninä Venäjä, Valko-Venäjä, Armenia, Kazakstan ja Kirgisia.Eurasia Daily uutisoi runsaasti myös Etelä-Ossetiasta, Abhasiasta, Transnistriasta ja Itä-Ukrainaista – eli Georgialle, Moldovalle ja Ukrainalle kuuluvista alueista, jotka ovat ajautuneet Venäjän yhä kasvavan voimankäytön piiriin.IS tavoitti Kotron sunnuntai-iltana kommentoimaan Eurasia Dailyn haastattelua.

Olli Kotro, sanoit, että Suomen on irtauduttuva Schengenin sopimuksesta ja perustettava Venäjän kanssa erityinen viisumivapaa vyöhyke pienelle määrälle ihmisiä. Miksi kannatat tällaista?

– Puheenjohtaja Halla-ahohan on Maaseudun Tulevaisuudessa (18.5.) ehdottanut vapaan liikkuvuuden lopettamista. Tarkoitin sitä ja ehdotin, että jos Suomella olisi oma viisumipolitiikka, meillä voisi olla sellainen rajoitettu, paljon Suomen ja Venäjän väliä matkustava joukko ihmisiä, jotka voisivat tällaisen helpotusmekanismin kautta mennä rajan yli. Suomi sitten päättäisi, kuka sinne listalle pääsisi.– Se voisi helpottaa esimerkiksi sellaisten ihmisten arkea, jotka käyvät paljon kauppaa ja matkustavat. Vaikka itse sanonkin, niin ei se minun mielestäni ollut ihan huono idea.

Pitäisikö Suomen liittoutua mielestäsi ennemmin Venäjän kuin lännen kanssa?

– Suomen pitää pysyä puolueettomana. Ei meidän pidä liittoutua kenenkään kanssa. Suomi on osa länttä, mutta meidän täytyy tehdä tervettä yhteistyötä kaikkien kanssa. En tietenkään tarkoita mitään ekstremistisiä valtioita, mutta tarkoitan, että siinä missä tehdään pohjoismaista yhteistyötä, pitää tehdä myös Venäjän kanssa yhteistyötä.

Pidätkö Venäjää millään tavalla uhkana?

– Kun meillä on suurvalta naapurissa, Suomen täytyy totta kai ottaa sotilaallisessa suunnittelussaan huomioon myöskin Venäjä. Kaikilla suurvalloilla on nykyään paljon potentiaalia, mutta en näe suhteille hyvänä lähtökohtana sitä, että jatkuvasti korostetaan uhkia.

Pitäisikö Venäjä-pakotteet mielestäsi kumota?

– Puolueellahan on selkeä linja tähän. Ei tietenkään pitäisi kumota. Halla-aho on kuitenkin todennut monesti, että pakotteet ovat vaikutuksiltaan hyödyttömiä, ja kyllähän pakotteiden negatiiviset vaikutukset meijereille muulle taloudelle tiedetään. Pitää pystyä sanomaan ääneen se, mitkä pakotteiden vaikutukset ovat.

Eli ne pitäisi pitää ennallaan?

– Kuten sanoin, puolueen linja on tämä ja seuraan tässä puolueen linjaa. Haitalliset vaikutukset pitää silti todeta.