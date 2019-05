Politiikka

Hallituksen muodostaja Antti Rinne: ”Raami on nyt selvillä”

Hallitusneuvotteluissa

on syntynyt jonkinlainen käsitys talousraamista.– Päästiin talousasioissa eteenpäin. En käy niitä yksityiskohtaisesti läpi, hallituksen muodostaja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne (sd) totesi.Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson https://www.is.fi/haku/?query=anna-maja+henriksson (r) kertoi johtoryhmän palaveriin mennessään, että talousryhmä on saanut paperinsa viikonlopun aikana valmiiksi ja talousluvut olivat ensi kertaa puheenjohtajien pöydässä.

Onko talousryhmä saanut lukunsa valmiiksi?

– Hyvin pitkällä ollaan valmiita, Rinne vastasi.Rinne ei suostunut kertomaan, mikä on hallituksen talousraamin suuruusluokka tai talouden liikkumavara.– En voi kertoa, Rinne totesi.Rinne oli vaitonainen myös neuvottelujen kulusta.– Tässä on koko ajan hyvä yhteistyö puheenjohtajien ja myös työryhmien ja puolueiden kesken. Asiat ovat vaikeita, niihin täytyy löytyä ratkaisuja. Vielä on muutamia asioita, joita pitää käydä läpi, mutta talouspolitiikassa mentiin eteenpäin merkittävästi tänään, Rinne sanoi.

Onko tiistai se päivä, jolloin talousraami lyödään lukkoon ja kukin neuvotteluryhmä alkaa siivilöimään hankkeitaan?

– Alaryhmät tulevat tiistaina valmiiksi. Ne tuottavat oman tuloksensa. Siellä on keinoja hintalappuineen. Tavoitteita hintalappuineen. Ne kaikki on silloin puheenjohtajien käytettävissä ja sieltä löytyy koko hallitusohjelma sieltä puheenjohtajapöydästä, Rinne vastasi.– Kyllä meidän vielä töitä täytyy tehdä näitten asioitten eteen. Raami on nyt selvillä, Rinne jatkoi.

Paljonko se on, kaksi miljardia euroa?