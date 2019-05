Suomalainen huippuvirkamies: EU ei voi olla kaikkien kaveri – ”Itse näkisin monia hyviä syitä lähteä juosten äänestämään”

Politiikka

Suomalainen huippuvirkamies: EU ei voi olla kaikkien kaveri – ”Itse näkisin monia hyviä syitä lähteä juosten ä

Mieluummin niin, että hallitus on kasassa kesäkuun kuin heinäkuun alussa. On meillä esimerkkejä sellaisistakin puheenjohtajuuskausista, että ei ole ollut poliittisesti vastuullista hallitusta. Se on tietenkin epätoivottava vaihtoehto.





Pystyvätkö sitten esimerkiksi liberaalit, konservatiivit ja sosialistit sekä mahdollisesti vihreät löytämään yhteisen sävelen, kun siihen ei enää riitä kaksi isoa ryhmään niin kuin ennen.





Itse näkisin monia hyviä syitä lähteä juosten äänestämään.