Kymmenkohtainen kynnyskysymysten lista on kiveen kirjoitettu – keskustan piirijohtajat eivät näe joustovaraa hallitusneuvotteluissa

Politiikka

Kymmenkohtainen kynnyskysymysten lista on kiveen kirjoitettu – keskustan piirijohtajat eivät näe joustovaraa h

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Hyväksyin, että mennään neuvottelemaan”

Talous, maatalous, työllisyysaste

Sipilä: Huhuja liikkeellä, mutta kynnyskysymyksistä keskusta ei voi perääntyä

Kenttäväeltä kysyttiin mielipidettä