Politiikka

Eurovaaliuurnilla käynyt kymmenesosa äänioikeutetuista – äänestys vilkkaampaa kuin edellisvaaleissa

17.5. 20:15

Eurovaalit Yli 120 000 ihmistä antoi äänensä perjantaina.

Eurovaalien ennakkoäänestyksen kolmantena päivänä Suomessa on käynyt äänestämässä yli 123 000 ihmistä. Tähän mennessä äänioikeuttaan on käyttänyt 10 prosenttia äänioikeutetuista.



Edellisissä eurovaaleissa vuonna 2014 äänestysprosentti oli kolmantena päivänä 7,6. Tuolloin uurnille etsiytyi reilut 100 000 ihmistä.



Äänestys on ollut jokaisena ennakkoäänestyspäivänä vilkkaampaa kuin edellisvaaleissa. Vuoden 2014 vaaleissa äänestysprosentti Suomessa jäi 41 prosenttiin.