Sipilä avautui vaikeuksista – Rinne kävi puheenjohtajien kanssa läpi ”painekohtia”: ”Tilanne on hallinnassa”

oli hyvähenkinen palaveri, jossa käytiin läpi erilaisia painekohtia ja todettiin, että asioita viedään yhdessä sopimalla eteenpäin.– Tilanne on hyvin hallinnassa.Keskustan puheenjohtajatotesi aiemmin tänään perjantaina, että hallitusneuvotteluissa pitää viikonloppuna päästä hurja askel eteenpäin, jotta aikataulu pitäisi.Sipilä sanoi, että kello käy, mutta maalista ollaan hänen mukaansa edelleen kaukana ja isot asiat edelleen päättämättä.kuittasi viikon päätteeksi Sipilän ulostulon vain normaaliksi ”neuvottelumenettelyyn kuuluvaksi tunteiden purkamiseksi”.Rinteen mukaan neuvotteluissa ollaan edelleen aikataulussa.– Tavoitteena on edelleen, että ensi perjantaina olisi hallitusohjelma valmis. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, mitä tielle sattuu, Rinne sanoi.puheenjohtajakertoo huomanneensa, että Säätytalolla olisi ollut ”pientä neuvotteluväsymystä” ilmassa.Hänen mukaansa puheenjohtajien kesken oli iltapäivän kokouksessa kuitenkin rauhallinen tunnelma.– Käytiin tunnelmia läpi rehellisesti. Puolueet tietävät toistensa kipupisteet, Haavisto sanoi.Haavisto totesi, että Sipilän kanssa hänellä on ollut avointa ja hyvää yhteistyötä, ja he ovat tarvittaessa jutelleet puolueiden välisistä hankalista kysymyksistä myös kaksistaan.Ensi tiistaihin mennessä kahdeksasta ilmiöryhmästä ja niiden alaryhmistä odotetaan tuloksia, joita puheenjohtajat ryhtyvät käymään läpi.Jossain ryhmissä voi Haaviston mukaan kuitenkin jäädä asioita tiistainkin jälkeen ”hakasulkuihin”.– Eli todetaan, että ryhmä ei joissain asioissa pääse eteenpäin, ja ne siirtyvät sieltä puheenjohtajien pöytään.