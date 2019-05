Politiikka

Sipilä hallitusneuvotteluista: Kello käy, mutta maalista ollaan edelleen kaukana

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän mukaan hallitusneuvotteluissa pitää viikonloppuna päästä hurja askel eteenpäin, jotta aikataulu pitäisi.

Asiaa eduskunnassa toimittajille kommentoinut Sipilä sanoi, että kello käy, mutta maalista ollaan edelleen kaukana. Isot asiat ovat hänen mukaansa edelleen päättämättä.



Sipilä myös painotti, ettei keskusta peräänny yhdestäkään kynnyskysymyksestään.



SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi aiemmin tänään, että neuvotteluihin osallistuvilla puoluejohtajilla on hyvä yhteisymmärrys siitä, millä tavalla talouden pelivara haetaan ja tuloihin suhtaudutaan. Sipilän mukaan periaatteesta on yhteisymmärrys, mutta luvut pitää lisätä ennen kuin nähdään, mikä on tilanne.