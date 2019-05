Politiikka

Mika Raatikainen yllätti kielitaidollaan vaalitentissä – tiukka väittely maahanmuutosta Hanna Sarkkisen kanssa

Juuri nyt

Ilta-Sanomien

Parivaljakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jatkokysymykseen

Väittely

Maahanmuuttokeskustelun

Keskustelun