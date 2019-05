Politiikka

Rinne vakuuttaa, että hallitusneuvotteluissa ollaan aikataulussa: ”Mutta voin olla täysin väärässä”

Puolueiden puheenjohtajien kesken on nyt aloitettu keskustelu talouden raameista.– Käytiin talouskuvaa eteenpäin aika pitkälle, tehtiin tiettyjä konkreettisia päätöksiä siitä, miten edetään tästä eteenpäin. Juuri sillä aikataululla kuin kuvittelinkin, että mennään eteenpäin, Rinne sanoi.Rinteen mukaan aikataulu, jossa hallitusohjelman kanssa tulisi ensi perjantaihin mennessä valmista, on edelleen täysin realistinen.Täysin varmaa tietoa aikataulusta hän ei kuitenkaan osaa antaa.– Minulla ei ole mitään syytä tällä hetkellä epäillä, etteikö se tulisi valmiiksi ensi viikon perjantaina. Mutta voin olla täysin väärässä, tai sitten hyvin oikeassa.Loppuviikosta Säätytalolla ennakoidaan keskusteluiden kärjistyvän, kun keskusta ja Sdp yrittävät sovittaa yhteen omia vaalilupauksiaan ja kynnyskysymyksiään.Keskustan ensimmäisen kynnyskysymyksen mukaan hallituksen tulisi jatkaa hyvää talous- ja työllisyyskehitystä ja sitoutua muun muassa siihen, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.Sdp on sen sijaan puhunut tulevaisuusinvestoinneista, joihin se on ollut valmis ottamaan lisävelkaa.Valtiovarainministeriön mukaan julkista taloutta vahvistavia toimia pitäisi tehdä ensi vaalikaudella yhteensä kahden miljardin euron edestä, eli 500 miljoonaa euroa joka vuosi.