Ukrainan ulkoministeri kertoi ratkaisustaan suoraan Soinille – ”Pravdojen juttuihin kannattaa suhtautua kriittisesti”

Timo Soini https://www.is.fi/haku/?query=timo+soini (sin) sanoo, että Ukrainan ulkoministerin poisjäännissä Euroopan neuvoston Helsingin -kokouksesta ei ole dramatiikkaa.– Helsinkiin ei tule kaikista maista ulkoministeriä. Ukraina on edustettuna. Tänne tulee kolmisenkymmentä ulkoministeriä, ja noin 19 maasta ei tule ministeriä, mutta joka maasta tulee edustus.– En tätä kovin dramaattisena pidä. Ukrainassa on valittu uusi presidentti, ja samanlainen tilanne kuin meillä, että uutta hallitusta pukkaa. Totta kai Ukrainan Pavlo Klimkin https://www.is.fi/haku/?query=pavlo+klimkin olisi ollut tänne tervetullut.Soini kertoo saaneensa tiedon Ukrainan ulkoministerin poisjäännistä itse Klimkiniltä Brysselissä maanantaina.– Ukraina ei ole jäämässä pois, ulkoministeri Klimkin ei ole tulossa. Hän sanoi minulle maanantaina itäisen kumppanuuden 10-vuotisillallisella Brysselissä.– Ei tämä ole yllätys. Hän sanoi minulle silmästä silmään, että ei ole tulossa. Kysyin, mikä on. Hän sanoi, että hänellä on este, Soini sanoi IS:lle

